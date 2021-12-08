Масовий розстріл студентів - в СБУ заявили про викриття "колумбайну" в Черкасах

https://racurs.ua/ua/n164127-masovyy-rozstril-studentiv-sbu-zayavyla-pro-vykryttya-kolumbaynu-na-cherkaschyni.html

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Масовому розстрілу студентів запобігли на Черкащині. Служба безпеки України 8 грудня повідомила, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування масового розстрілу одногрупників.

Своїми намірами вони ділилися у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте».

Під час обшуків у хлопців виявили і вилучили два пістолети, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.

«Українська правда» з посиланням на власні джерела в силових органах повідомила, що затриманим — по 18 років. Можливим мотивом їхніх намірів є булінг з боку одногрупників.

Юнаки перебувають під наглядом батьків, питання запобіжних заходів буде вирішуватись після отримання висновків експертизи.

Кримінального провадження слідчі СБУ відкрили за ч. 1 ст. 14 і ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) КК України.