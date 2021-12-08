З’явилися перші фото штаму коронавірусу «Омікрон»

https://racurs.ua/ua/n164128-z-yavylysya-pershi-foto-shtamu-koronavirusu-omikron.html

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Коронавірус у світі активно поширюється та мутує. Вчені за допомогою електронного мікроскопа отримали перші знімки нового різновиду вірусу «Омікрон».

На них зображено клітини епітелію нирки африканської зеленої мавпи (Vero E6) після зараження «Омікроном». Фото розмістив сайт медичного факультету Університету Гонконгу.

На знімках видно пошкодження, які містять маленькі чорні вірусні частки. Праворуч — електронна мікрофотографія зі значним збільшенням. Там також показана інфікована клітина Vero E6 з вірусними частинками у формі корони на їхній поверхні.

26 листопада вчені-вірусологи заявили про поширення у Південній Африці нового штаму COVID-19 — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я провела екстрене обговорення і позначила штам B.1.1.529 як варіант, що викликає побоювання.

Це максимальний ступінь небезпеки: такі варіанти несуть зміни, які можуть сприяти більшій заразності або тяжчому перебігу хвороби.

«Омікрон» має величезну кількість мутацій в білках, набагато більше, ніж усі попередні штами, зокрема «Дельта». В одному гені S-білка виявлено 32 мутації. Деякі з них вже відомі вірусологам за раніше дослідженими штамами, проте нові комбінації викликають побоювання.

Нагадаємо, дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди.

Новий штам міг вперше виникнути в людини, інфікованої обома патогенами. Вчені припустили, що «Омікрон» може легко передаватися, викликаючи лише легке або безсимптомне захворювання.