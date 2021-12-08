Віктор Орбан. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n164129-orban-use-zbagnuv-premier-upershe-nazvav-viynu-na-donbasi-rosiysko-ukrayinskou.html

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Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, написав прощального листа до Ангели Меркель, яка залишила посаду канцлера Німеччини.

У ньому він уперше назвав ситуацію на Донбасі російсько-українською війною. Текст листа опублікували на сайті угорського прем'єра.

Ми разом працювали над тим, щоб упоратися з фінансовою кризою 2010 року, боролися за Європейський Союз та безпорадно спостерігали початок трагічної для Європи російсько-української війни, — йдеться в листі.

До цього Віктор Орбан не називав ситуацію в Україні війною, а тим більше російсько-українською війною у своїх публічних висловлюваннях із 2014 року.

Також зазначається, що формулювання «російсько-українська війна» не часто зустрічається в прямих промовах угорських політиків або лідерів країни. Таке формулювання не часто обирають навіть найліберальніші та прозахідні угорські медіа, віддаючи перевагу «конфлікту на Донбасі», «конфлікт на сході України», і як максимум «російсько-український конфлікт».

Віктор Орбан — проросійський прем'єр-міністр Угорщини. Під час агресії Росії проти України, у травні 2014 року, Віктор Орбан висловився щодо суверенних форм захисту й гарантій прав угорської національної меншини в Україні, зокрема в контексті подвійного громадянства та «колективних прав» на «автономію» після анексії Криму та війни на Донбасі.