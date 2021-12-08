Как будет развиваться коронавирус в Украине, спрогнозировали ученые. Фото: УП

https://racurs.ua/n164131-kak-budet-razvivatsya-koronavirus-v-ukraine-sprognozirovali-uchenye.html

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Коронавирус в Украине активно распространяется, однако учёные прогнозируют, что показатели заболеваемости продолжат уменьшаться.

Среднее количество новых случаев заражения будет равно 9 тыс. 410 и 8 тыс. 626 в течение недели 8−14 декабря. Об этом идет речь в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.

В течение 15−21 декабря этот показатель будет составлять 7 тыс. 677 и 7 тыс. 279 инфицированных.

Ученые добавили, что по сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов уменьшилось втрое. Также на 40% уменьшилась загрузка коек, смертность снизилась на 37%.

Сейчас в Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом, суточные показатели заболеваемости и смертности снижаются. Количество выздоровевших за сутки почти три недели значительно превышает число новых случаев заражения.

Напомним, что коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 декабря, подхватил 9 тыс. 371 человек, в том числе 809 детей и 175 медработников. В больницы попали 2 тыс. 998 человек, также 450 человек умерли от осложнений болезни.