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Снега по колено выпало в Карпатах. Фото: Istock
Снега по колено выпало в Карпатах (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n164132-snega-po-koleno-vypalo-v-karpatah-foto-video.htmlРакурс
Погода в Карпатах стала по-настоящему зимней — в Ивано-Франковской области на станции Пожижевская насыпало 45 см снега.
Спасатели предупредили о гололедице и риске схождения лавин. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Яремче высота снежного покрова составляет 24 см, в Коломии — 20 см, в Ивано-Франковске — 13 см, на метеостанции «Долина» насыпало 23 см снега. На горе Поп Иван Черногорский видимость ограничена 40−50 м, падает снег.
На Прикарпатье из-за сильного снега и гололеда объявили штормовое предупреждение. Сообщают о I уровне опасности, желтый.
Сегодня в Украине синоптики прогнозируют гололедицу и снегопады на севере страны, а также в Винницкой и Черкасской областях. Днем в Киеве и области также возможна гололедица (I уровень опасности, желтый).
По информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, дорожная спецтехника работала на трассах Прикарпатья ночью. Покрытие трасс мокрое, местами — заснеженное.
Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 8 декабря предусматривает дожди в большинстве регионов, кроме юго-востока. В Одесской области ожидается значительный дождь, в северных и Винницкой областях — дождь с мокрым снегом. На западе страны — преимущественно снег.
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