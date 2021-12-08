В Германии новый канцлер – Меркель не смогла «пересидеть» Гельмута Коля

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Ракурс

Новым канцлером Германии депутаты парламента избрали социал-демократа Олафа Шольца.

Он получил 395 голосов из 709 возможных. Теперь Шольц отправится в президентский дворец — согласно конституции, именно глава государства назначает нового канцлера. Об этом пишет DPA.

После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в парламент, где примет присягу.

В сентябре в Германии состоялись выборы в парламент. Избиратели ФРГ выбрали депутатов двадцатого по счету Бундестага.

В ноябре в Германии объявили, что три немецкие партии — социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы — договорились о формировании нового правительства страны, лидером которого станет Олаф Шольц.

Шольц неоднократно настаивал на прямом диалоге ЕС с Россией. Новый канцлер ранее участвовал в немецко-российском «Петербургском диалоге» и считался выдвиженцем Герхарда Шредера — экс-канцлера, который называл Путина «чистейшей воды демократом» и сейчас возглавляет совет директоров «Роснефти».

Лидер социал-демократов считал, что газопровод «Северный поток-2» должен быть достроен и запущен. Он предлагал создание должности уполномочия по вопросу «Северного потока-2» и продление транзита через Украину. В настоящее время такая должность есть в правительстве ФРГ.

На прошлой неделе, когда США предоставили Европе разведывательные данные о новом масштабном скоплении войск РФ на границе с Украиной, Шольц предположил, что газопровод СП-2 может не сертифицироваться в случае прямой агрессии России.

Напомним, что Ангела Меркель попрощалась с должностью федерального канцлера Германии. Торжественная церемония состоялась вечером 2 декабря в Берлине.

Источник:DPA