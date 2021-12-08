Коломойський вийшов із наглядової ради «1+1» – подробиці. Фото: Фокус

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Ракурс

Ігор Коломойський, український олігарх, вийшов зі складу наглядової ради компанії ТОВ «ТРК «Студія 1+1». Бізнесмен очолював колегіальний орган майже два роки.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення 8 грудня у зв’язку з виходом власника телеканалу із наглядової ради затвердила переоформлення п’яти ліцензій. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Причини, через які бізнесмен ухвалив таке рішення, члени Нацради не вказали, прес-служба медіагрупи про зміну складу наглядової ради поки що не повідомляла.

У лютому цього року Нацрада перевірила канали групи «1+1» на структуру власності, не знайшовши порушень.

Регулятор отримав пояснення та документи щодо власності від компанії. Згідно із цими даними, частка компанії Bolvik Ventures LTD у структурі власності «1+1» складає 24,51% і саме така частка належала Ігорю Суркісу.

З декларації народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука за 2019 рік стало відомо, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів «1+1», «2+2» і «ТЕТ».

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів. Документ визначає, що олігарх — це особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті.

Серед критеріїв визначення громадянина олігархом — його «значний вплив на медіа». 8 листопада Петро Порошенко продав «5 канал» та «Прямий» новому медіахолдингу «в розстрочку».

Джерело: «Детектор медіа»