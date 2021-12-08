В Зеленського чекають на дзвінок Байдена для коментаря переговорів з Путіним, колаж - Процишин

https://racurs.ua/ua/n164144-v-zelenskogo-chekaut-na-dzvinok-baydena-dlya-komentarya-peregovoriv-z-putinym.html

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Реакція Офісу президента на переговори президентів США Джозефа Байдена та РФ Володимира Путіна з’явиться тільки після дзвінка американського лідера Володимиру Зеленському.

Речник президента Сергій Никифиров 8 грудня пояснив, що офіційні повідомлення США та Росії не віддзеркалюють двох годин розмови, тому на Банковій вирішили інформувати громадян пр онаслідки розмови Байдена і Путіна тільки після того, як отримають «інформацію з перших вуст, а не з комюніке чи через ЗМІ».

Никифоров повідомив також «УП», що «в України є повна довіра до її партнерів».

Прес-секретар сказав, що розмову президентів України і США не переносили, а була домовленість про дзвінок після розмови Байдена і Путіна. Цю розмову запланували на 9 грудня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговори дозволили розпочати «стримування та деескалацію».

Контакт між ними сам по собі сприяє стримуванню та деескалації, — сказав міністр для Reuters.

Вкрай важливо, аби Зеленський припинив хибну політику «партнеронезалежності», відновив суб'єктність країни, відмовився від спокуси сепаратних перемовин з Путіним, які ведуть до капітуляції, вважає екс-президент Петро Порошенко.

У своїй заяві він переконує наступника у помилковості ідеї переговорів з Путіним віч-на-віч і наполягає на тому, щоб Зеленський долучився до дипломатичних зусиль партнерів, аби єдиним фронтом «перемогти російського монстра».

Джерело: «Українська правда»