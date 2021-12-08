Людиною 2021 року читачі Time обрали президента-вакциноскептика. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164143-ludynou-2021-roku-chytachi-time-obraly-prezydenta-vakcynoskeptyka.html

Ракурс

Людиною року 2021 за версією читачів журналу Time став президент Бразилії Жаїр Болсонару. Він отримав 24% із понад 9 млн голосів.

Під час онлайн-опитування читачі видання мали обрати людину чи групу людей, які, на їхню думку, зробили найбільший вплив на цей рік — на краще чи гірше. Про це пишуть на сайті видання.

Президент Бразилії є противником вакцинації — у жовтні його обліковий запис на YouTube тимчасово заблокували за поширення фейків про COVID-19.

Політики та експерти критикують Болсонару за позицію, яка ставить під загрозу життя та здоров’я громадян Бразилії. Втім, це не заважає президенту планувати участь у наступних виборах у 2022 році.

Друге місце в опитуванні посів колишній президент США Дональд Трамп, який набрав 9% голосів читачів.

На третьому — медичні працівники, які невтомно працюють, щоб рятувати життя в умовах пандемії COVID-19 (6,3% голосів).

На четвертому опинився російський опозиціонер Олексій Навальний (6% голосів). У п’ятірку також увійшли вчені, що розробили вакцини від коронавірусу (5,3% голосів).