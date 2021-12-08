Комунальні тарифи-2022 спрогнозували в уряді. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164142-komunalni-taryfy-2022-sprognozuvaly-v-uryadi-naybilshe-podorojchaie-gaz.html

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Комунальні тарифи-2022 виростуть — найбільше збільшиться ціна на газ через зростання цін на зовнішніх ринках.

Про це стало відомо з консенсус-прогнозу Міністерства економіки України.

Так, згідно з прогнозом Кабміну, зростання ціни на опалення буде на рівні 6%, на воду 11%, на електроенергію 0%, на газ 13%. Допустимий коридор ± 3%.

За даними Світового банку, середньомісячна ціна на природний газ на Європейських ринках у жовтні 2021 року становила 878,7 дол. США. за тис. м3, а вже в листопаді 2021 року — 781,7 дол. США. за тис. м3. На біржі CEGH за період з 1 жовтня 2021 року по сьогодні пік ціни на природний газ припадав на 5 жовтня, коли ціна становила близько 1 тис. 252 дол. США.

Попри це, уряд України контролюватиме зростання цін, заявляють у Кабміні. Там наголошують, що припущення експертів щодо зростання цін у 2022 році не враховують цільові програми та конкретні дії Кабміну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тарифи на газ пропонують знизити для українців, які користуються послугами постачальника «останньої надії».