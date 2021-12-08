Новим ковід-спалахом в Європі лякають спеціалісти ВООЗ. Фото: CNBC

https://racurs.ua/ua/n164141-novym-kovid-spalahom-v-ievropi-lyakaut-specialisty-vooz.html

Ракурс

Коронавірус у світі може спалахнути з новою силою через появу нового штаму «Омікрон». Такий сценарій подій не відкидає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Фахівці припустили, що новий різновид вірусу на початок січня може стати домінантним у всій Європі. Про це повідомили в офіційному акаунті ВООЗ у Twitter.

Такі висновки ґрунтуються на припущеннях щодо термінів поширення «Омікрону», а також з урахуванням заходів громадської охорони здоров’я та соціальних заходів у європейському регіоні.

Якщо 1% інфекцій SARS-CoV-2 буде викликаний варіантом «Омікрон», то штам стане домінантним у Європі, становлячи понад 50% від загальної кількості нових інфекцій, з перевагою зростання 120% до 1 січня 2022 року, — прогнозують експерти.

26 листопада вчені-вірусологи заявили про поширення у Південній Африці нового штаму COVID-19 — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я провела екстрене обговорення і позначила штам B.1.1.529 як варіант, що викликає побоювання.

Це максимальний ступінь небезпеки: такі варіанти несуть зміни, які можуть сприяти більшій заразності або тяжчому перебігу хвороби.

«Омікрон» має величезну кількість мутацій в білках, набагато більше, ніж усі попередні штами, зокрема «Дельта». В одному гені S-білка виявлено 32 мутації. Деякі з них вже відомі вірусологам за раніше дослідженими штамами, проте нові комбінації викликають побоювання.

Нагадаємо, дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди.

Новий штам міг вперше виникнути в людини, інфікованої обома патогенами. Вчені припустили, що «Омікрон» може легко передаватися, викликаючи лише легке або безсимптомне захворювання. Наразі новий варіант COVID-19 виявлено вже у 57 країнах світу.