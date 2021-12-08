Нічні перекуси підвищують ризик діабету — дослідження. Фото: istock

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Діабет може розвинутися в людей, які працюють у нічну зміну й харчуються вночі. Виявилося, що нічний режим харчування підвищує рівень глюкози в крові.

Співробітники Гарвардського університету встановили, що шкоду від нічних змін можна частково нівелювати, якщо їсти вдень. Про це повідомляє Science Advances.

В експерименті брали участь 19 молодих чоловіків і жінок, яким упродовж двох тижнів час від часу доводилося не спати всю ніч, як якби в них була робота з нічними змінами. Водночас одні їли вночі, як роблять працівники в нічних змінах, а інші — тільки вдень.

У тих, хто їв вночі, рівень глюкози в крові підвищився на 6,4%. Підвищений рівень глюкози означає, що клітини не так охоче поглинають її з крові, і це одна з перших ознак діабету другого типу.

Однак у тих, хто їв тільки вдень, хоча не спав вночі, рівень глюкози не підвищувався. Це означає, що біологічний годинник чутливий не стільки до нічного неспання, а більше залежить від ненормованої їжі — неминучі гормональні та метаболічні зміни, що супроводжують приймання їжі, сильніше засмучують добову регуляцію обміну речовин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що діабет надає негативний вплив на ряд органів людського організму, зокрема серце.

Джерело: Science Advances