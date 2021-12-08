Експерт довів перевагу заощадження в нацвалюті. Фото: istock

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Ракурс

Депозит в гривні для українців є вигіднішим, ніж у доларах — таку думку висловив фінансовий аналітик Тарас Котович.

За його словами, у США також лютує інфляція, тому вклавшись у доларовий депозит, можна залишитися в мінусі. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Експерт наголосив, що відсоток за гривневими депозитами пропонується набагато більший, ніж за вкладами в доларах або євро.

Депозити по валюті банки дають 1/10 відсотка переважно, тому це фактично дорівнює тому, щоби покласти цю валюту під подушку. А враховуючи те, що і в Америці є інфляція, то отримаєш мінус. Якщо порівнювати з гривнею, то зараз банки пропонують депозити від 9% на рік, а ОВДП можна купити під 10−12%, — заявив він.



Він додав, що зараз немає потреби та ризиків скуповувати валюту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс долара почав зростати в Україні в другій половині листопада. На початку грудня валютний курс злетів до максимуму за останні п’ять місяців. У Національному банку вважають, що гривня послабилася через значне зростання попиту на іноземну валюту з боку енергетичних компаній та психологічні чинники, зумовлені геополітичними ризиками, зокрема накопиченням військ РФ на кордоні з Україною.