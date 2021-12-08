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В Україні вирішили колоти третю дозу вакцини від коронавірусу
В Україні вирішили колоти третю дозу вакцини від коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n164138-v-ukrayini-vyrishyly-koloty-tretu-dozu-vakcyny-vid-koronavirusu.htmlРакурс
В Україні вирішили колоти третю дозу вакцини від коронавірусу.
Третій укол отримають ті, хто:
одержують гормональну терапію;
перенесли трансплантацію;
ВІЛ-інфіковані.
Про це повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі «1+1». Це рішення, за словами Кузіна, буде оприлюднено найближчим часом.
Ми рекомендуватимемо додаткову третю дозу для повноцінного формування імунітету, — зазначив Кузін.
За його словами, бустерну дозу почнуть рекомендувати не раніше, ніж із середини чи кінця січня 2022 року. Раніше такі терміни анонсував й голова МОЗ Віктор Ляшко.
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