В Україні вирішили колоти третю дозу вакцини від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164138-v-ukrayini-vyrishyly-koloty-tretu-dozu-vakcyny-vid-koronavirusu.html

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В Україні вирішили колоти третю дозу вакцини від коронавірусу.

Третій укол отримають ті, хто:

одержують гормональну терапію;

перенесли трансплантацію;

ВІЛ-інфіковані.

Про це повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі «1+1». Це рішення, за словами Кузіна, буде оприлюднено найближчим часом.

Ми рекомендуватимемо додаткову третю дозу для повноцінного формування імунітету, — зазначив Кузін.

За його словами, бустерну дозу почнуть рекомендувати не раніше, ніж із середини чи кінця січня 2022 року. Раніше такі терміни анонсував й голова МОЗ Віктор Ляшко.