Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні вирішили колоти третю дозу вакцини від коронавірусу

В Україні вирішили колоти третю дозу вакцини від коронавірусу

8 гру 2021, 12:52
999

В Україні вирішили колоти третю дозу вакцини від коронавірусу.

Третій укол отримають ті, хто:

  • одержують гормональну терапію;

  • перенесли трансплантацію;

  • ВІЛ-інфіковані.

Про це повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі «1+1». Це рішення, за словами Кузіна, буде оприлюднено найближчим часом.


Ми рекомендуватимемо додаткову третю дозу для повноцінного формування імунітету, — зазначив Кузін.

За його словами, бустерну дозу почнуть рекомендувати не раніше, ніж із середини чи кінця січня 2022 року. Раніше такі терміни анонсував й голова МОЗ Віктор Ляшко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів