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Ракурс
Без бустера не обійтися - Комаровський назвав вакцини для третьої дози від COVID-19

Без бустера не обійтися — Комаровський назвав вакцини для третьої дози

7 гру 2021, 12:53
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Медики усвідомлюють, що без бустерної (третьої) дози вакцини від коронавірусу не обійтися.

Про це заявив в ефірі каналу «Україна 24» лікар Євген Комаровський.

Бустерну дозу Pfizer після двох доз CoronaVac — це найкраще, що ви можете собі дозволити. Це потрібно зробити оптимально через 6−9 місяців після другої дози CoronaVac. На сьогодні весь світ приходить до того, що без бустера ми не обійдемося. Робити бустер чи ні — це не ваше рішення. Не можна в нашій країні прийти й сказати: «Зробіть мені бустер», — розповів лікар.

Комаровський нагадав, що для дозволу на повторне щеплення має бути офіційне рішення МОЗ. У міністерстві раніше заявляли, що із січня в країні можуть почати робити третє щеплення — лише за умови, що буде вакциновано 50% населення.

Лікар категорично не згоден із таким формулюванням і вважає, що бустерну дозу треба дозволити вже зараз. Для нього важливо також, щоб «бустер знаходив відображення в „Дії“, а МОЗ має чітко написати, що робити, яким препаратом колоти людей».

Як правило, для бустера у всьому світі рекомендують лише РНК-вакцини — Pfizer або Moderna. Чи є у нас запас цих вакцин — це теж дуже важливо, — розповів Комаровський.

Раніше доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська сказала, що українцям недоцільно масово робити третє щеплення від коронавірусу доти, доки повністю не вакциновані так звані «групи ризику».

В Україні час робити третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу — про це заявила лікар-епідеміолог Людмила Мухарська. Так вона прокоментувала слова міністра охорони здоров’я про те, що Україна чекає на рішення ЄС про 9-місячний інтервал між вакцинаціями.

Комаровський також вважає, що новий штам «Омікрон» в Україні, скоріше за все, вже є.


Ми повинні виходити з тих фактів, які ми маємо на сьогодні. Треба визнати, що на сьогодні реальних, об'єктивних, зрозумілих і статистичних даних не дуже багато. Вони, швидше за все, з’являться протягом двох-трьох тижнів. Ми зараз не можемо відповісти на головні питання — які особливості клінічного перебігу хвороби при новому штамі і чим це все закінчується, — зазначив Комаровський.

Джерело: Ракурс


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