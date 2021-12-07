Без бустера не обойтись — Комаровский назвал вакцины для третьей дозы

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Медики отдают себе отчет, что без бустерной (третьей) дозы вакцины от коронавируса не обойтись.

Об этом заявил в эфире канала «Украина 24» врач Евгений Комаровский.

Бустерная доза Pfizer после двух доз CoronaVac — это лучшее, что вы можете себе позволить. Это следует сделать оптимально через шесть-девять месяцев после второй дозы CoronaVac. На сегодняшний день весь мир приходит к тому, что без бустера мы не обойдемся. Делать бустер или нет — это не ваше решение. Нельзя в нашей стране прийти и сказать: «Сделайте мне бустер», — рассказал врач.

Комаровский напомнил, что для начала повторной вакцинации должно быть официальное решение Минздрава. В министерстве ранее заявляли, что с января в стране могут начать делать третью прививку — только при условии, что будет вакцинировано 50% населения.

Врач категорически не согласен с такой формулировкой и считает, что бустерную дозу нужно разрешить уже сейчас. Для него важно также, чтобы «бустер находил отражение в „Дії“, а Минздрав должен четко написать, что делать, каким препаратом колоть людей».

Как правило, для бустера во всем мире рекомендуют только РНК-вакцины — Pfizer или Moderna. Есть ли у нас запас этих вакцин — это тоже очень важно, — рассказал Комаровский.

Ранее доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская сказала, что украинцам нецелесообразно массово делать третью прививку от коронавируса до тех пор, пока полностью не вакцинированы так называемые «группы риска».

В Украине пора делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса — об этом заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. Так она прокомментировала слова министра здравоохранения о том, что Украина ожидает решения ЕС о 9-месячном интервале между вакцинациями.

Доктор Комаровский также считает, что новый штамм «Омикрон» в Украине, скорее всего, уже есть.