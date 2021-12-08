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В Украине решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса

В Украине решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса

8 дек 2021, 12:52
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В Украине решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса.

Третий укол (бустерную дозу) смогут ввести те, кто:

  • получают гормональную терапию;
  • перенесли трансплантацию;
  • ВИЧ-инфицированные.

Об этом сообщил главный санврач страны Игорь Кузин в эфире «1+1». Это решение, по словам Кузина, будет обнародовано в ближайшее время.


Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценного формирования иммунитета, — отметил Кузин.

По его словам, бустерную дозу начнут рекомендовать не раньше, чем с середины или конца января 2022 года. Ранее подобные сроки анонсировал и глава Минздрава Виктор Ляшко.

Источник: Ракурс


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