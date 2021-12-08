В Украине решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса

https://racurs.ua/n164138-v-ukraine-reshili-kolot-tretu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa.html

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В Украине решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса.

Третий укол (бустерную дозу) смогут ввести те, кто:

получают гормональную терапию;

перенесли трансплантацию;

ВИЧ-инфицированные.

Об этом сообщил главный санврач страны Игорь Кузин в эфире «1+1». Это решение, по словам Кузина, будет обнародовано в ближайшее время.

Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценного формирования иммунитета, — отметил Кузин.

По его словам, бустерную дозу начнут рекомендовать не раньше, чем с середины или конца января 2022 года. Ранее подобные сроки анонсировал и глава Минздрава Виктор Ляшко.