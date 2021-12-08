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В Украине решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса
В Украине решили колоть третью дозу вакцины от коронавирусаhttps://racurs.ua/n164138-v-ukraine-reshili-kolot-tretu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa.htmlРакурс
В Украине решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса.
Третий укол (бустерную дозу) смогут ввести те, кто:
- получают гормональную терапию;
- перенесли трансплантацию;
- ВИЧ-инфицированные.
Об этом сообщил главный санврач страны Игорь Кузин в эфире «1+1». Это решение, по словам Кузина, будет обнародовано в ближайшее время.
Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценного формирования иммунитета, — отметил Кузин.
По его словам, бустерную дозу начнут рекомендовать не раньше, чем с середины или конца января 2022 года. Ранее подобные сроки анонсировал и глава Минздрава Виктор Ляшко.
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