Польша изменила правила въезда из-за вспышки COVID-19. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n164137-polsha-izmenila-pravila-vezda-iz-za-vspyshki-covid-19.html

Ракурс

Въезд в Польшу будет проходить по новым правилам. Министерство здравоохранения вводит дополнительные правила для пересечения границы из-за появления штамма «Омикрон».

Новые ограничения начнут действовать с 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Польши.

Граждане стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

С 1 по 17 декабря Польша усилила карантинные ограничения: прекращены авиасообщения со странами юга Африки: Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и ЮАР.

Также по прибытии в страну нужно пройти 14-дневный карантин. Ограничения не распространяются на тех, кто:

прошел полный курс вакцинации, и прошло 14 дней после получения последней дозы вакцины (считая со дня, следующего за днем ​​прививки);

переболел COVID-19 не ранее чем за 6 месяцев до дня пересечения границы;

предоставил отрицательный результат теста на COVID-19, заверенный европейским цифровым сертификатом COVID или другим документом на польском или английском языке.

Чтобы подтвердить прохождение иммунизации, необходимо иметь цифровой сертификат ЕС или другой документ на английском или польском языке.

Карантин не касается детей до 12 лет, которые путешествуют на попечении взрослых, привитых против COVID-19 или имеющих отрицательный результат теста на COVID-19.

«Ракурс» сообщал, что с 15 декабря страна постепенно возобновит дистанционное обучение в школах, снизит лимиты в сфере обслуживания и транспорте и введет обязательную вакцинацию для определенных профессий. Также вернут обязательное ПЦР-тестирование для всех путешественников, в том числе и вакцинированных.