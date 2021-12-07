Польша введет дополнительные ковид-ограничения для украинцев

Польша. Фото: istock

https://racurs.ua/n164108-polsha-vvedet-dopolnitelnye-kovid-ogranicheniya-dlya-ukraincev.html

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Ковид-ограничения ужесточит Польша — с 15 декабря страна постепенно возобновит дистанционное обучение в школах, снизит лимиты в сфере обслуживания и транспорте и введет обязательную вакцинацию для определенных профессий.

Также вернут обязательное ПЦР-тестирование для всех путешественников, в том числе и вакцинированных. Об этом заявили в Минздраве страны, передает «Укринформ».

Заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска сообщил, что все путешественники в Польшу из-за границы ЕС должны будут после пересечения границы сдать ПЦР или быстрый антигенный тест.

Кроме того, с 15 декабря в Польше снижаются с 50% до 30% лимиты на посещение кинотеатров, театров, стадионов, церквей, гостиниц и ресторанов. Эти лимиты не будут касаться вакцинированных лиц, которые могут показать сертификаты прививок.

Приостановят работу все дискотеки, ночные клубы и танцзалы, а 31 декабря и 1 января на празднованиях не должно быть более 100 человек на помещение. В этот лимит не войдут привитые.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» спровоцировал панику по всему миру, но во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не сформировали рекомендаций по сдерживанию распространения этого варианта COVID-19.