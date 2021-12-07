Польща запровадить додаткові ковід-обмеження для українців

Польща. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164108-polscha-zaprovadyt-dodatkovi-kovid-obmejennya-dlya-ukrayinciv.html

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Ковід-обмеження посилить Польща — з 15 грудня країна поступово відновить дистанційне навчання в школах, знизить ліміти у сфері обслуговування та в транспорті й запровадить обов’язкову вакцинацію для певних професій.

Також повернуть обов’язкове ПЛР-тестування для всіх подорожувальників, зокрема й вакцинованих. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) країни, передає «Укрінформ».

Заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска повідомив, що всі мандрівники до Польщі з-за меж ЄС повинні будуть після перетину кордону здати ПЛР чи швидкий антигенний тест.

Окрім того, з 15 грудня в Польщі знижуються з 50% до 30% ліміти на відвідування кінотеатрів, театрів, стадіонів, церков, готелів та ресторанів. Ці ліміти не стосуватимуться вакцинованих осіб, які можуть показати сертифікати щеплень.

Тимчасово призупинять роботу всі дискотеки, нічні клуби й танцзали, а 31 грудня і 1 січня на святкуваннях не має бути понад 100 осіб на приміщення. До цього ліміту не включатимуться вакциновані особи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» спровокував паніку по всьому світу, але у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) поки не сформували рекомендацій щодо стримування поширення цього варіанту COVID-19.

Джерело: Укрінформ