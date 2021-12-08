ДТП возле Чернигова. фото: istock

https://racurs.ua/n164136-dtp-vozle-chernigova-policiya-zaderjala-voditelya-fury-i-ohranyaet-ego-v-bolnice.html

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ДТП возле Чернигова, которое унесло жизни 13 людей и привело к травмам у семерых человек, могло случиться по вине водителя фуры.

На отрезке дороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Водитель грузовика был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится в специализированной палате под охраной полиции.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

На месте происшествия уже проведена трасологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств. Также назначены экспертизы технического состояния транспортных средств. В частности, будет исследована работа тормозов, рулевых колес и степень износа шин транспортных средств.

Напомним, ранее мы сообщали, что ДТП под Черниговом унесло жизни 13 человек. Выяснилось, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло, именно после этого и произошло столкновение с автобусом.