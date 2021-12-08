ДТП біля Чернігова. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n164136-dtp-bilya-chernigova-policiya-zatrymala-vodiya-fury-ta-ohoronyaie-yogo-v-likarni.html

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ДТП біля Чернігова, яка забрала життя 13 людей і призвела до травм у семи людей, могла трапитися через провину водія фури.

На відрізку дороги між селами Снов’янка та Киселівка водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Водій вантажівки був госпіталізований. Після надання медичної допомоги чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції.

Наразі вирішується питання про повідомлення водію про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).

На місці події вже проведена трасологічна експертиза для визначення точного місця й куту зіткнення транспортних засобів. Також призначені експертизи технічного стану транспортних засобів. Зокрема, буде досліджено роботу гальм, кермових коліс та ступінь зношеності шин транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП під Черніговом забрала життя 13 людей. З’ясувалося, що перед фурою почали зупинятися авто і її занесло, саме після цього і сталося зіткнення з автобусом.