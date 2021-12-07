Нові деталі ДТП під Черніговом розкрив очевидець

ДТП. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n164094-novi-detali-dtp-pid-chernigovom-rozkryv-ochevydec.html

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ДТП під Черніговом забрала життя 13 людей сьогодні, 7 грудня. З’ясувалося, що перед фурою почали зупинятися авто і її занесло, саме після цього і сталося зіткнення з автобусом.

Таку версію розповів свідок подій Іван Артамошин, передає «Суспільне».

Він прибув на місце буквально через декілька хвилин після ДТП і викликав поліцію і «швидку».

Водій фури мені повідомив, що пам’ятає лише те, що перед ним, коли він їхав цією дорогою почали зупинятися легкові автомобілі і його фуру занесло. Далі був удар — більше нічого не пам’ятає, — каже чоловік.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що моторошна ДТП із багатьма загиблими сталася 7 грудня на Чернігівщині. О 7.55 поблизу села Брусилів, Чернігівського району на трасі Н-27 Чернігів-Грем'яч зіткнулися вантажівка та пасажирський мікроавтобус. Рейсовий автобус «Мерседес Спрінтер» їхав за маршрутом Чернігів-Сосниця. Він потрапив в аварію з фурою. Транспортні засоби від удару відкинуло на узбіччя, вони заблокували трасу.

Джерело: Суспільне