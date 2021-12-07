Новые детали ДТП под Черниговом раскрыл очевидец

ДТП. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n164094-novye-detali-dtp-pod-chernigovom-raskryl-ochevidec.html

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ДТП под Черниговом унесло жизни 13 людей сегодня, 7 декабря. Выяснилось, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло, именно после этого и произошло столкновение с автобусом.

Такую версию рассказал свидетель событий Иван Артамошин, передает «Суспільне».

Он прибыл на место буквально через несколько минут после ДТП и вызвал полицию и «скорую».

Водитель фуры мне сообщил, что помнит только то, что перед ним, когда он ехал по этой дороге, начали останавливаться легковые автомобили и его фуру занесло. Дальше был удар — больше ничего не помнит, — говорит мужчина.



Напомним, ранее мы сообщали, что жуткое ДТП с многими погибшими произошло 7 декабря на Черниговщине. В 7.55 вблизи села Брусилов, Черниговского района на трассе Н-27 Чернигов-Гремяч столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус. Рейсовый автобус «Мерседес Спринтер» ехал по маршруту Чернигов-Сосница. Он попал в аварию с фурой. Транспортные средства от удара отбросили на обочину, они заблокировали трассу.

Источник: Суспільне