Экс-прокурора Крыма «няш-маш» Поклонскую разрешил задержать суд

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Ракурс

Киевский апелляционный суд разрешил задержание бывшей так называемого прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской.

В Украине ей объявлено два подозрения по делу о государственной измене. 7 декабря о разрешении на задержание Поклонской сообщила пресс-служба суда.

В сентябре 2021 года Шевченковский суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о задержании подозреваемой. Апелляционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокуратуры.

В новом решении украинской Фемиды подозреваемую позволили задержать с «целью повода для рассмотрения избрания меры пресечения в виде ареста».

Поклонская подозревается в насильственном изменении или свержении конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность, госизмене и создании или руководстве преступной организацией.

В 2014 году после оккупации Крыма Россией Поклонская перешла на сторону РФ, в 2016 году стала депутатом Госдумы РФ от партии Путина «Единая Россия».

«Ракурс» писал, что 13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Украина сообщила правительству Кабо-Верде о преступной деятельности гражданки Поклонской. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев никогда не оставит в покое экс-прокурора захваченного Россией Крыма.