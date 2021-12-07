Instagram. фото: istock

https://racurs.ua/n164092-instagram-dobavit-novye-funkcii-chto-izmenitsya.html

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Instagram вводит новые функции безопасности для подростков — теперь соцсеть будет предлагать сделать перерыв тем, кто слишком много времени проводит в социальных сетях.

Приглашение к перерыву будет появляться через 10, 20 или 30 минут нахождения в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Так, родители и опекуны смогут видеть, сколько времени подростки проводят в приложении, и устанавливать временные ограничения. Также дети получат возможность уведомлять своих родителей, если они пожалуются на кого-то, давая родителям возможность связаться с этими пользователями. Компания будет запрещать пользователям отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них.

Нововведения ввели после того, как бывший сотрудник Facebook Фрэнсис Хауген опубликовал внутреннее исследование компании, в котором указывается, что Instagram вредит психическому здоровью молодых женщин и девочек. Оказалось, что девочки, проводящие время в инстаграме, склонны сравнивать себя с другими людьми и получать психологические проблемы.

Политики раскритиковали Facebook за то, что он не поделился своими выводами о подростках, в то время как Facebook ответил, что исследование было вырвано из контекста.

Напомним, ранее мы сообщали, что в приложении Instagram появится неожиданная функция Rage Shake («встряска ярости»). Она позволит пользователям удобно — простым встряхиванием смартфона — сообщать о проблемах, с которыми они столкнулись в приложении.