https://racurs.ua/ua/n164092-instagram-dodast-novi-funkciyi-scho-zminytsya.html

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Instagram вводить нові функції безпеки для підлітків — тепер соцмережа пропонуватиме зробити перерву тим, хто занадто багато часу проводить у соціальних мережах.

Запрошення до перерви з’являтиметься через 10, 20 або 30 хвилин перебування в соцмережах. Про це повідомляє прес-служба соцмережі.

Так, батьки та опікуни зможуть бачити, скільки часу підлітки проводять у додатку, і встановлювати тимчасові обмеження. Також діти отримають можливість повідомляти своїх батьків, якщо вони поскаржаться на когось, даючи батькам можливість зв’язатися з цими користувачами. Компанія заборонятиме користувачам зазначати або згадувати підлітків, які не підписані на них.

Нововведення запровадили після того, як колишній співробітник Facebook Френсіс Хауген опублікував внутрішнє дослідження компанії, у якому вказується, що Instagram шкодить психічному здоров’ю молодих жінок і дівчаток. Виявилося, що дівчатка, які проводять час в інстаграмі, схильні порівнювати себе з іншими людьми й отримувати психологічні проблеми.

Політики розкритикували Facebook за те, що він не поділився своїми висновками про підлітків, у той час як Facebook відповів, що дослідження було вирвано з контексту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в додатку Instagram з’явиться несподівана функція Rage Shake («струс люті»). Вона дозволить користувачам зручно — простим струшуванням смартфона — повідомляти про проблеми, з якими вони зіткнулися в програмі.