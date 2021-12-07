Росія готова до радикальних дій — директор ЦРУ

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Новий напад Росії на територію України не виключає директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс. Він зауважив, що наміри президента країни-агресора Володимира Путіна щодо України до кінця не зрозумілі, проте не варто недооцінювати главу РФ.

Що ми дійсно знаємо, так це те, що він (Володимир Путін — ред.) встановлює російські збройні сили і служби безпеки в тих місцях, де вони могли б діяти досить радикально, — цитує Бернса видання Reuters.

З його слів, не можна зі 100%-ю впевненістю казати, що Росія здійснить вторгнення, проте російські збройні сили здатні на несподівані і радикальні заходи і дії.

Окрім цього, видання вказує, що президент США Джо Байден під час сьогоднішньої розмови попередить Путіна про серйозні економічні наслідки у разі продовження агресивних дій Москви та нового вторгнення на територію України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і Європейський Союз можуть запровадити жорсткі обмежувальні заходи проти найбільших російських банків і Російського фонду прямих інвестицій у разі вторгнення Путіна в Україну. Зокрема, Вашингтон може заборонити інвесторам купувати російські борги на вторинному ринку. Найрадикальнішим варіантом було б закрити Кремлю доступ до системи фінансових платежів SWIFT.

Раніше низка видань Заходу, зокрема, The Washington Post і Associated Press опублікували інформацію про можливий наступ російських військ на Україну взимку 2022 року. Розвідка США зафіксувала скупчення військових РФ у чотирьох місцях. Всього країна-агресор може планувати напад за участю 175 тис. військовослужбовців.

Німецьке видання Bild зазначило, що вторгнення армії РФ планується в три етапи.