Россия готова к радикальным действиям – директор ЦРУ

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Нового нападения России на территорию Украины не исключает директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Он отметил, что намерения президента страны-агрессора Владимира Путина в отношении Украины до конца не ясны, однако не стоит недооценивать главу РФ.

Что мы действительно знаем, так это то, что он (Владимир Путин — ред.) устанавливает российские вооруженные силы и службы безопасности в тех местах, где они могли бы действовать радикально, — цитирует Бернса издание Reuters.

По его словам, нельзя со 100% уверенностью говорить, что Россия совершит вторжение, однако российские вооруженные силы способны на неожиданные радикальные меры и действия.

Кроме того, издание указывает, что президент США Джо Байден во время сегодняшнего разговора предупредит Путина о серьезных экономических последствиях в случае продолжения агрессивных действий Москвы и нового вторжения на территорию Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Европейский Союз могут внедрить жесткие ограничительные меры против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае вторжения Путина в Украину. В частности, Вашингтон может запретить инвесторам покупать российские долги на вторичном рынке. Самым радикальным вариантом было бы закрыть Кремлю доступ к системе финансовых платежей SWIFT.

Ранее ряд изданий Запада, в частности The Washington Post и Associated Press, опубликовали информацию о возможном наступлении российских войск на Украину зимой 2022 года. Разведка США зафиксировала скопление военных РФ в четырех местах. Всего страна-агрессор может планировать нападение с участием 175 тыс. военнослужащих.

Немецкое издание Bild отметило, что вторжение армии РФ планируется в три этапа.