Суд дозволив затримати екс-прокурора Криму “няш-маш” Поклонську

https://racurs.ua/ua/n164093-eks-prokurora-krymu-nyash-mash-poklonsku-dozvolyv-zatrymaty-sud.html

Ракурс

Київський апеляційний суд дозволив затримання колишньої так званої прокурорки окупованого Криму Наталії Поклонської.

В Україні їй оголошено дві підозри у справі про державну зраду.

7 грудня про дозвіл на затримання Поклонської повідомила прес-служба суду.

У вересні 2021 року Шевченківський суд Києва відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання щодо затримання підозрюваної. Апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокуратури.

У новому рішення української Феміди підозрювану дозволили затримати з «метою приводу для розгляду обрання запобіжного заходу у виді арешту».

Поклонська підозрюється насильницькій зміні або поваленні конституційного ладу, зазіханні на територіальну цілісність, держзраді і створенні або керівництві злочинною організацією.

В 2014 році після окупації Криму Росією Поклонська перейшла на бік РФ, у 2016 році стала депутатом Держдуми РФ від партії Путіна «Єдина Росія».

«Ракурс» писав, що 13 жовтня президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом у Кабо-Верде. Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Київ ніколи не залишить у спокої екс-«прокурора» захопленого Росією Криму.