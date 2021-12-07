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Ракурс
Суд дозволив затримати екс-прокурора Криму “няш-маш” Поклонську

Екс-прокурора Криму «няш-маш» Поклонську дозволив затримати суд

7 гру 2021, 13:53
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Київський апеляційний суд дозволив затримання колишньої так званої прокурорки окупованого Криму Наталії Поклонської.

В Україні їй оголошено дві підозри у справі про державну зраду.

7 грудня про дозвіл на затримання Поклонської повідомила прес-служба суду.

У вересні 2021 року Шевченківський суд Києва відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання щодо затримання підозрюваної. Апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокуратури.

У новому рішення української Феміди підозрювану дозволили затримати з «метою приводу для розгляду обрання запобіжного заходу у виді арешту».

Поклонська підозрюється насильницькій зміні або поваленні конституційного ладу, зазіханні на територіальну цілісність, держзраді і створенні або керівництві злочинною організацією.


В 2014 році після окупації Криму Росією Поклонська перейшла на бік РФ, у 2016 році стала депутатом Держдуми РФ від партії Путіна «Єдина Росія».

«Ракурс» писав, що 13 жовтня президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом у Кабо-Верде. Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Київ ніколи не залишить у спокої екс-«прокурора» захопленого Росією Криму.

Джерело: Ракурс


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