Польща змінила правила в'їзду через спалах COVID-19. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n164137-polscha-zminyla-pravyla-v-yizdu-cherez-spalah-covid-19.html

Ракурс

В’їзд у Польщу буде здійснюватися за новими правилами. Міністерство охорони здоров’я вводить додаткові правила для перетину кордону через появу штаму «Омікрон».

Нові обмеження почнуть діяти з 15 грудня. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я Польщі.

Громадяни країн, які не входять до Шенгенської зони, повинні мати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

З 1 по 17 грудня Польща посилила карантинні обмеження: припинено авіасполучення з країнами півдня Африки: Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве та ПАР.

Також після прибуття в країну потрібно відбути 14-денний карантин. Обмеження не розповсюджуються на тих, хто:

пройшов повний курс вакцинації, і минуло 14 днів після отримання останньої дози вакцини (рахуючи від дня, наступного за днем щеплення);

перехворів на COVID-19 не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону;

надав негативний результат тесту на COVID-19, засвідчений європейським цифровим сертифікатом COVID або іншим документом польською або англійською мовою.

Щоб підтвердити проходження імунізації, необхідно мати цифровий сертифікат ЄС або інший документ англійською чи польською мовою.

Карантин не стосується дітей до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19 або мають негативний результат тесту на COVID-19.

«Ракурс» повідомляв, що з 15 грудня країна поступово відновить дистанційне навчання в школах, знизить ліміти у сфері обслуговування та в транспорті й запровадить обов’язкову вакцинацію для певних професій. Також повернуть обов’язкове ПЛР-тестування для всіх подорожувальників, зокрема й вакцинованих.