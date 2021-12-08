Эксперт доказал преимущество сбережений в нацвалюте. Фото: istock

https://racurs.ua/n164139-grivna-vs-dollar-ekspert-dokazal-preimuschestvo-sberejeniy-v-nacvalute.html

Ракурс

Депозит в гривне для украинцев выгоднее, чем в долларах — такое мнение высказал финансовый аналитик Тарас Котович.

По его словам, в США также бушует инфляция, поэтому вложившись в долларовый депозит, можно остаться в минусе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина24».

Эксперт подчеркнул, что процент по гривневым депозитам предлагается гораздо больший, чем по вкладам в долларах или евро.

Депозиты по валюте банки дают 1/10 процента преимущественно, поэтому это фактически равно тому, чтобы положить эту валюту под подушку. А учитывая то, что и в Америке есть инфляция, то получишь минус. Если сравнивать с гривней, то сейчас банки предлагают депозиты от 9% в год, а ОВГЗ можно купить под 10−12%, — заявил он.



Он добавил, что сейчас нет нужды и рисков скупать валюту.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс доллара начал расти в Украине во второй половине ноября. В начале декабря валютный курс взлетел до максимума за последние пять месяцев. В Национальном банке считают, что гривна ослабла из-за значительного роста спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологические факторы, обусловленные геополитическими рисками, в частности, скоплением войск России на границе с Украиной.