Ночные перекусы повышают риск диабета. Фото: istock

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Ракурс

Диабет может развиться у людей, которые работают в ночную смену и питаются ночью. Оказалось, что такой режим приема пищи повышает уровень глюкозы в крови.

Сотрудники Гарвардского университета установили, что вред от ночных смен можно отчасти нивелировать, если есть днем. Об этом сообщает Science Advances.

В эксперименте участвовали 19 молодых мужчин и женщин, которым в течение двух недель время от времени приходилось бодрствовать всю ночь — как если бы у них была работа с ночными сменами. При этом одни ели по ночам, как делают работники в ночных сменах, а другие — только днем.

У тех, кто ел по ночам, уровень глюкозы в крови повысился на 6,4%. Повышенный уровень глюкозы означает, что клетки не так охотно поглощают ее из крови, и это один из первых признаков начинающегося диабета второго типа.

В то же время у тех, кто ел только днем — хотя не спал ночами — уровень глюкозы не повышался. Это означает, что биологические часы чувствительны не столько к ночному бодрствованию самому по себе, сколько ко внеурочной еде — неизбежные гормональные и метаболические изменения, сопутствующие приёму пищи, сильнее расстраивают суточную регуляцию обмена веществ.

Напомним, ранее мы сообщали, что диабет оказывает негативное влияние на ряд органов человеческого организма, в частности сердце.

Источник: Science Advances