Новой ковид-вспышкой в Европе пугают специалисты ВОЗ. Фото: CNBC

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Коронавирус в мире может вспыхнуть с новой силой из-за появления нового штамма «Омикрон». Такой сценарий событий не исключает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты предположили, что новая разновидность вируса к началу января может стать доминантным во всей Европе. Об этом сообщили в официальном аккаунте ВОЗ в Twitter.

Такие выводы основаны на предположениях относительно сроков распространения «Омикрона», а также с учетом мер общественного здравоохранения и социальных мер в европейском регионе.

Если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом «Омикрон», то штамм станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года, — прогнозируют эксперты.

26 ноября ученые-вирусологи заявили о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное обсуждение и обозначила штамм B.1.1.529 как вызывающий опасения.

Это максимальная степень опасности: такие варианты несут изменения, которые могут способствовать большей заразности или более тяжелому течению болезни.

«Омикрон» имеет огромное число мутаций в белках, гораздо большее, чем все предыдущие штаммы, в том числе «Дельта». В одном только гене S-белка обнаружено 32 мутации. Некоторые из них уже известны вирусологам по ранее исследованным штаммам, однако новые комбинации вызывают опасения.

Напомним, исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды.

Новый штамм мог впервые возникнуть у человека, инфицированного обоими патогенами. Ученые предположили, что «Омикрон» может легко передаваться, вызывая только легкое или бессимптомное заболевание. На данный момент новый вариант COVID-19 выявлен уже в 57 странах мира.