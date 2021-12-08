Коммунальные тарифы-2022 спрогнозировали в Кабмине. Фото: istock

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Коммунальные тарифы-2022 вырастут — больше всего увеличится цена на газ из-за роста цен на внешних рынках.

Об этом стало известно из консенсус-прогноза Министерства экономики Украины.

Так, согласно прогнозу Кабмина, рост цены на отопление будет на уровне 6%, на воду 11%, на электроэнергию 0%, на газ 13%. Допустимый коридор ±3%.

По данным Всемирного банка, среднемесячная цена на природный газ на Европейских рынках в октябре 2021 года составила 878,7 дол. США. за тыс. м3, а уже в ноябре 2021 года — 781,7 дол. США. за тыс. м3. На бирже CEGH за период с 1 октября 2021 года по сегодня пик цены на природный газ приходился на 5 октября, когда цена составляла около 1 тыс. 252 долларов. США.

Несмотря на это, правительство Украины будет контролировать рост цен, заявляют в Кабмине. Там подчеркивают, что предположения экспертов по росту цен в 2022 году не учитывают целевые программы и конкретные действия Кабмина.

Напомним, ранее мы сообщали, что тарифы на газ предлагают снизить для украинцев, пользующихся услугами поставщика «последней надежды».