Человеком 2021 года читатели Time выбрали президента-вакциноскептика. Фото: УП

https://racurs.ua/n164143-chelovekom-2021-goda-chitateli-time-vybrali-prezidenta-vakcinoskeptika.html

Ракурс

Человеком года 2021 года по версии читателей журнала Time стал президент Бразилии Жаир Болсонару. Он получил 24% из более чем 9 млн голосов.

Во время онлайн-опроса читатели издания должны выбрать человека или группу людей, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на этот год — лучшее или худшее. Об этом пишут на сайте издания.

Президент Бразилии является противником вакцинации — в октябре его аккаунт на YouTube временно заблокировали за распространение фейков о COVID-19.

Политики и эксперты критикуют Болсонару за позицию, которая ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан Бразилии. Впрочем, это не мешает президенту планировать участие в следующих выборах в 2022 году.

Второе место в опросе занял бывший президент США Дональд Трамп, набравший 9% голосов читателей.

На третьем — медицинские работники, без устали работающие, чтобы спасать жизнь в условиях пандемии COVID-19 (6,3% голосов).

На четвертом оказался российский оппозиционер Алексей Навальный (6% голосов). В пятерку также вошли ученые, разработавшие вакцины от коронавируса (5,3% голосов).