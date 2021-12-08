У Зеленского ждут звонка Байдена для комментария переговоров с Путиным, коллаж - Процишин

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Реакция Офиса президента на переговоры президентов США Джозефа Байдена и Владимира Путина появится только после звонка американского лидера Владимиру Зеленскому.

Представитель президента Сергей Никифиров 8 декабря объяснил, что официальные сообщения США и России не отражают двух часов разговора, поэтому на Банковой решили информировать граждан о последствиях разговора Байдена и Путина только после того, как получат «информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ».

Никифоров сообщил также для «УП», что «у Украины есть полное доверие к ее партнерам».

Пресс-секретарь сказал, что разговор президентов Украины и США не переносили, а была договоренность о звонке после разговора Байдена и Путина. Этот разговор запланирован на 9 декабря.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры позволили начать сдерживание и деэскалацию.

Контакт между ними сам по себе способствует сдерживанию и деэскалации, — сказал министр для Reuters.

Крайне важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику «партнеронезависимости», восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, считает экс-президент Петр Порошенко.

В своем заявлении он убеждает преемника в ошибочности идеи переговоров с Путиным лицом к лицу и настаивает на том, чтобы Зеленский приобщился к дипломатическим усилиям партнеров, чтобы «единым фронтом победить российского монстра».

Источник: «Украинская правда»