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Россия — это сплошная головная боль. Украина «уколола» РФ в Твиттере

Россия — это сплошная головная боль. Украина «уколола» РФ в Твиттере (ФОТО)

8 дек 2021, 14:51
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В официальном твиттер-аккаунте Украины соседство с Россией назвали сплошной головной болью.

Согласно опубликованному мему, во время мигрени наступает головная боль в лобной части, при повышенном давлении — в затылке, при стрессе — в затылке и висках.

А жизнь рядом с РФ обозначена как сплошная, тотальная головная боль.

Россия - это сплошная головная боль - Украина уколола РФ в Твиттере


На утро 8 декабря твит набрал более 150 тыс. лайков и более 33 тыс. ретвитов.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джозефа Байдена и главы РФ Владимира Путина, продолжавшиеся более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Источник: Ракурс


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