Еще один негативный эффект пандемии коронавируса обнаружили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n164167-esche-odin-negativnyy-effekt-pandemii-koronavirusa-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Американские медики обнаружили еще один побочный эффект от пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Хронический стресс, которым сопровождается пандемия коронавируса, приводит к повышению артериального давления. В первую очередь, от этого страдают женщины, сообщает издание CNN со ссылкой на результаты исследования Кливлендской клиники.

В рамках исследования были проанализированы данные более 464 тыс. сотрудников нескольких американских компаний и членов их семей, участвовавших в корпоративных программах оздоровления Quest Diagnostics в течение 2018−2020 годов. План обследования включал измерение артериального давления.

Сопоставив показатели артериального давления в разные годы, ученые обнаружили выраженное повышение этого показателя во время пандемии (в период с апреля по декабрь 2020 года) у многих участников исследования. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года:

систолическое (верхнее) давление у пациентов в среднем выросло на 1,1−2,5 мм ртутного столбика;

диастолическое (нижнее) давление у пациентов в среднем выросло на 0,14−0,53 мм ртутного столбика.

Причем повышение артериального давления наблюдалось во всех группах пациентов, но самые высокие показатели были среди женщин всех возрастов.

Хотя жесткие карантинные меры, которыми сопровождалась пандемия, могли привести к увеличению веса участников исследования, что сыграло определенную роль в повышении давления, этот фактор не стал решающим, отмечают исследователи.

По мнению ученых, важным фактором, который так повлиял на здоровье испытуемых, был хронический стресс, развивающийся в условиях пандемии, и женщины от него страдают больше, чем мужчины — из-за возросшей бытовой нагрузки.

Мы знаем, что в условиях хронического стресса изменения кровяного давления, вероятно, обусловлены некоторыми изменениями образа жизни, к которым мы прибегаем во время стресса, — отмечают исследователи.



Мы выбираем есть снеки и пиво, вместо того чтобы сделать здоровый выбор в пользу салата, или мы не так много спим, или решаем не ходить в спортзал, решаем не принимать лекарства. Вероятно, именно так стресс преимущественно проявляется в ситуации с повышением артериального давления, — резюмируют ученые.

Источник: СNN