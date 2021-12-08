Наказать Россию в случае нападения на Украину договорились ЕС и США

США и ЕС договорились принять быстрые меры в случае нападения России на Украину, фото: «Бизнес.медиа»

https://racurs.ua/n164166-nakazat-rossiu-v-sluchae-napadeniya-na-ukrainu-dogovorilis-es-i-ssha.html

Ракурс

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 8 декабря, провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Во время этих переговоров стороны договорились принять «быстрые и жесткие» меры в случае нападения России на Украину. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Госсекретарь Блинкен и президент Мишель подтвердили поддержку США и Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что обе стороны разделяют обеспокоенность по поводу наращивания Россией военных сил вокруг Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и возвращения к дипломатии, включая полное выполнение Минских соглашений.

Они также согласились с необходимостью быстро и жестко наказать Россию в случае эскалации ее агрессии в Украине, — говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на недавней пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о возможности нового нападения РФ на Украину.