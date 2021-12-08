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Ракурс
США и ЕС договорились принять быстрые меры в случае нападения России на Украину, фото: «Бизнес.медиа»

Наказать Россию в случае нападения на Украину договорились ЕС и США

8 дек 2021, 22:11
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 8 декабря, провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Во время этих переговоров стороны договорились принять «быстрые и жесткие» меры в случае нападения России на Украину. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Госсекретарь Блинкен и президент Мишель подтвердили поддержку США и Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что обе стороны разделяют обеспокоенность по поводу наращивания Россией военных сил вокруг Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и возвращения к дипломатии, включая полное выполнение Минских соглашений.


Они также согласились с необходимостью быстро и жестко наказать Россию в случае эскалации ее агрессии в Украине, — говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на недавней пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о возможности нового нападения РФ на Украину.

Источник: Ракурс


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