Последствия ДТП в Тернопольской области, фото: Нацполиция

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В Тернопольской области сегодня, 8 декабря, рейсовый автобус Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате ДТП за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились девять человек, среди которых водитель маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ГСЧС впоследствии сообщили, что в ДТП пострадали 10 человек, погибших нет.

Авария произошла на автодороге М-19 Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече вблизи села Лозовая. Сообщение о ДТП поступило к спасателям в 16.26.

Отмечается, что спасатели провели деблокировку пострадавших и передали их медикам «скорой», а также приняли меры, направленные на предотвращение возникновения пожара.

На месте инцидента работает полиция, решается вопрос о внесении сведений об этом инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспорта).