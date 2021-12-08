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Ракурс
Украина страдает от непогоды, фото: 1ZOOM.Ru

Из-за непогоды на трассе Киев-Чоп ограничили движение грузовиков — детали

8 дек 2021, 20:59
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На трассах М06 Киев-Чоп и Н25 Городище-Ровно-Староконстантинов ограничили движение грузовиков в пределах Ровенской области.

Ограничения начали действовать с 19.30 сегодняшнего дня, 8 декабря, когда их снимут неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Причина введения ограничений — неблагоприятные погодные условия (снижение температуры воздуха до -6° с осадками в виде дождя).

Подразделения ГСЧС не привлекаются, — отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать пробок, полиция не будет впускать на территорию области фуры-весовозы, сообщается на странице в социальной сети Фейсбук Службы автомобильных дорог в Ровенской области.

Те грузовики, которые уже курсируют в области, будут направлять в места отстоя, где они переждут непогоду.

Отмечается, что на дорогах области работают 60 единиц специальной техники, которые посыпают их чистой солью, однако из-за погодных условий не удается справиться с гололедом.


На улице -7 и дождь. Соль не успевает расплавить гололед, как сверху образуется новая ледяная корочка, — подчеркивают в ведомстве. — Дорожное полотно очень скользкое.

Источник: Ракурс


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