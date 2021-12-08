Через негоду на трасі Київ-Чоп обмежили рух вантажівок — деталіhttps://racurs.ua/ua/n164164-cherez-negodu-na-trasi-kyyiv-chop-obmejyly-ruh-vantajivok-detali.htmlРакурс
На трасах М06 Київ-Чоп та Н25 Городище-Рівне-Старокостянтинів обмежили рух вантажівок в межах Рівненської області.
Обмеження почали діяти з 19.30 сьогоднішнього дня, 8 грудня, коли їх знімуть наразі невідомо. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Причина запровадження обмежень — несприятливі погодні умови (зниження температури повітря до -6 °із опадами у вигляді дощу.
Підрозділи ДСНС не залучаються, — зазначають у відомстві.
Щоб уникнути заторів, поліція не впускатиме на територію області фури-ваговози, повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Служби автомобільних доріг у Рівненській області.
Ті вантажівки, які вже курсують в області, скеровуватимуть до місць відстою, де вони перечекають негоду.
Зазначається, що на дорогах області працюють 60 одиниць спеціальної техніки, які посипають їх чистою сіллю, проте через погодні умови не вдається впоратися з ожеледицею.
На вулиці -7 та дощ. Сіль не встигає розплавити ожеледицю, як зверху утворюється нова крижана скоринка, — наголошують у відомстві. — Дорожнє полотно надзвичайно слизьке.