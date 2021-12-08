Україна потерпає від негоди, фото: 1ZOOM.Ru

https://racurs.ua/ua/n164164-cherez-negodu-na-trasi-kyyiv-chop-obmejyly-ruh-vantajivok-detali.html

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На трасах М06 Київ-Чоп та Н25 Городище-Рівне-Старокостянтинів обмежили рух вантажівок в межах Рівненської області.

Обмеження почали діяти з 19.30 сьогоднішнього дня, 8 грудня, коли їх знімуть наразі невідомо. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Причина запровадження обмежень — несприятливі погодні умови (зниження температури повітря до -6 °із опадами у вигляді дощу.

Підрозділи ДСНС не залучаються, — зазначають у відомстві.

Щоб уникнути заторів, поліція не впускатиме на територію області фури-ваговози, повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Служби автомобільних доріг у Рівненській області.

Ті вантажівки, які вже курсують в області, скеровуватимуть до місць відстою, де вони перечекають негоду.

Зазначається, що на дорогах області працюють 60 одиниць спеціальної техніки, які посипають їх чистою сіллю, проте через погодні умови не вдається впоратися з ожеледицею.