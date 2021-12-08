В Україні вдень 9 грудня істотні опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n164157-bez-istotnyh-opadiv-vden-pogoda-v-ukrayini-na-9-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 9 грудня передбачає невеликий мокрий сніг та дощ вночі у більшості регіонів (крім заходу і сходу), вдень — без істотних опадів.

У північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується ожеледь, на дорогах західних та північних областей можлива ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в західних областях становитиме −7…−12° вночі та −1…−6° вдень (на Закарпатті — 0…+5°). У північних та Вінницькій областях температура вночі становитиме −1…−6°, вдень -2°…+3° тепла. На решті території протягом доби температура перебуватиме в межах +1…+6°.

Погода в Києві буде похмурою, вночі очікується мокрий сніг з дощем, вдень — без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…−3°, вдень — піднімуться до −1…+1. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде похмурою, без опадів. Температура повітря становитиме −6…−8° вночі та −1…−3° вдень. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність. Вночі очікується невеликий дощ, вдень — без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +3…+4°, вдень — піднімуться до +5…+7°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде похмурою, вночі без істотних опадів, вдень очікується невеликий дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря +3…+5° вночі та +5…+7° вдень. Вітер східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 9 грудня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo