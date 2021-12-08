Викладачі знали про наміри студента розстріляти коледж у Черкасах

https://racurs.ua/ua/n164156-vykladachi-znaly-pro-namiry-studenta-rozstrilyaty-koledj-u-cherkasah.html

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Історія із затриманням студентів профтехучилища у Черкасах, які начебто планували здійснити стрілянину у навчальному закладі, доповнилася інформацією про причини таких намірів.

Речниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрейченко розповіла «Суспільному», що під час обшуку за місцем проживання одного із студентів виявили листування в соціальній мережі.

Студент, щоб залякати відвідувачів своєї сторінки, розміщував відео з предметами, зовні схожими на зброю та фотозображення осіб, які здійснювали розстріли школярів і кадри з документальних фільмів про масові розстріли.

Хлопець розмістив допис про «аналогічні розстріли, які відбудуться невдовзі в Черкасах». Слідство з’ясувало, що таким чином він хотів помститися одноліткам, які разом з ним навчалися та систематично його ображали.

Начальник Департаменту освіти й науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський розповів «Укрінформу», що про інцидент освітянам повідомили ще в жовтні співробітники СБУ. Вони виявили допис студента одного з технікумів у Черкасах.

Юнак нібито не скаржився ні куратору групи, ні психологу, а виношував плани помсти. Для цього придбав стартовий спортивний пістолет, убити людину з якого неможливо. Саме цією зброєю він погрожував у соціальних мережах.

За неофіційною інформацією, студент навчався в політехнічному технікумі в Черкасах.

Нині у кримінальному провадженні тривають відповідні судові експертизи.

Троє освітян отримали догани, одного було звільнено через інцидент з можливим розстрілом.

СБУ 8 грудня повідомила, що запобігла вчиненню терористичного акту — нібито викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників.

Вони через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами і закликали через соцмережі приєднуватись до їхньої злочинної групи для фізичної розправи над однолітками. Під час обшуків за місцями проживання знайшли два пістолети, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Джерела: «Суспільне», «Укрінформ»