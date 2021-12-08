Преподаватели знали об угрозах студента расстрелять колледж в Черкассах

https://racurs.ua/n164156-prepodavateli-znali-ob-ugrozah-studenta-rasstrelyat-kolledj-v-cherkassah.html

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История с задержанием студентов профтехучилища в Черкассах, которые якобы планировали осуществить стрельбу в учебном заведении, дополнилась информацией о причинах таких намерений.

Представительница Черкасской областной прокуратуры Светлана Андрейченко рассказала «Суспільному», что во время обыска по месту жительства одного из студентов обнаружили переписку в социальной сети.

Студент, чтобы запугать посетителей своей страницы, размещал видео с предметами, внешне похожими на оружие и фотоизображением лиц, производивших расстрелы школьников и кадры из документальных фильмов о массовых расстрелах.

Парень разместил сообщение об «аналогичных расстрелах, которые вскоре произойдут в Черкассах». Следствие выяснило, что таким образом он хотел отомстить сверстникам, которые вместе с ним учились и систематически его оскорбляли.

Начальник Департамента образования и науки Черкасской ОГА Валерий Данилевский рассказал «Укринформу», что об инциденте педагогам сообщили еще в октябре сотрудники СБУ. Они обнаружили в сети сообщение студента одного из техникумов в Черкассах.

Молодой человек якобы не жаловался ни куратору группы, ни психологу, а вынашивал планы мести. Для этого приобрел стартовый спортивный пистолет, убить человека из которого невозможно. Именно этим оружием он угрожал в социальных сетях.

По неофициальной информации студент учился в политехническом техникуме в Черкассах.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются соответствующие судебные экспертизы.

Трое педагогов получили выговоры, один был уволен из-за инцидента с возможным расстрелом.

СБУ 8 декабря сообщила, что предотвратила совершение террористического акта — якобы разоблачены студенты, угрожавшие осуществить массовый расстрел одногруппников.

Они через интернет распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами и призывали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками. Во время обысков по местам жительства обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Источники: «Суспільне», «Укринформ»