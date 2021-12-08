Путин. Фото: istock

https://racurs.ua/n164155-putin-izbejal-otveta-na-vopros-o-vozmojnosti-novogo-napadeniya-rossii-na-ukrainu.html

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, считает РФ «миролюбивым государством» и назвал провокациями вопрос о возможном нападении на Украину.

По его словам, Россия имеет право «обеспечивать свою безопасность». Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.

Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она имеет право обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ установления безопасности.

И вот здесь должны вступить в силу взаимные ограничения. Мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех, — заявил Путин.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден провел более чем двухчасовые закрытые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным с помощью защищенной системы видеосвязи.