Военные Лукашенко пугают Киев «локальным конфликтом» на границе

https://racurs.ua/n164152-voennye-lukashenko-pugaut-kiev-lokalnym-konfliktom-na-granice.html

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Военные Беларуси начали заявлять о вероятности локального конфликта на границах Украины и Беларуси.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси, генерал-лейтенант Александр Вольфович обвинил Украину в «недружественной позиции» и пригрозил «локальным конфликтом».

В Совбезе соседнего государства возмущены учениями Украины вблизи государственной границы. Белорусский военный считает, что они проходят только под прикрытием «борьбы с нелегальной миграцией».

Вольфович сказал госагентству «БЕЛТА», что «наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси» и «украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику, потому что смотрит на Запад».

Чиновник Лукашенко обратил внимание на то, что украинские силовики развернули группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты.

Смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту, — заявил Вольфович, комментируя случай с якобы нарушением границы вертолетом ВСУ.

А так называемый «президент» Александр Лукашенко заявил 6 декабря, что планы НАТО в регионе неприемлемы не только для России, но и для Беларуси.

Еще многое изменится за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем, — заявил Лукашенко.

Диктатор назвал планы НАТО в регионе «неприемлемыми не только для России, но и для Беларуси». Он считает, что Запад сейчас повесил на Россию ярлык, что она якобы планирует нападение на Украину.

Надо же повод молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не намерен нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что происходит в Украине. Поэтому какие-то решения — я думаю, очень большие — будут и после Нового года, — заявил Лукашенко.

Источник: БЕЛТА