Військові Лукашенка лякають Київ “локальним конфліктом” на кордоні

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Військові Білорусі почали заявляти про ймовірність локального конфлікту на кордонін України та Білорусі.

Державний секретар Ради безпеки Білорусі, генерал-лейтенант Олександр Вольфович звинуватив Україну у «недружній позиції» і пригрозив «локальним конфліктом».

У Радбезі сусідньої держави обурились навчаннями України поблизу державного кордону. Білоруський військовий вважає, що вони відбуваються під прикриттям «боротьби з нелегальною міграцією».

Вольфович сказав держагенству «БЕЛТА», що «наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі» і «українське керівництво взяло курс не на миролюбну політику, бо дивиться на Захід».

Чиновник Лукашенка звернув увагу на те, що українські силовики розгорнули угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки.

Дивляться на поляків, як ті борються з мігрантами, застосовуючи водомети, сльозогінний газ. Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту, — заявив Вольфович коментуючи випадок із нібито порушенням кордону вертольотом ЗСУ.

А так званий «президент» Олександр Лукашенко заявив 6 грудня, що плани НАТО в регіоні є неприйнятними не тільки для Росії, а й для Білорусі.

Ще багато зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо ось цю розв’язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо, — заявив Лукашенко.

Диктатор назвав плани НАТО в регіоні «неприйнятними не тільки для Росії, а й для Білорусі». Він вважає, що Захід зараз повісив на Росію ярлик, що вона нібито планує напад на Україну.

Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну. Росія чудово бачить, що діється в Україні. Тому якісь розв’язки — я думаю, дуже великі — будуть і після Нового року, — заявив Лукашенко.

Джерело: БЕЛТА