Вбивство дитини у Харкові. Фото: прокуратура

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Ракурс

У Харкові 36-річна жінка вбила дворічну дитину і вистрибнула у вікно з четвертого поверху квартири. Вона сама виховувала дитину та жила зі своїм батьком.

Ймовірно, вона задушила сина поясом із халата. Про це розповів прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Повідомляється, що виклик на лінію 102 надійшов близько 4.00 від самої жінки. Скільки пройшло часу між спробою самогубства жінки та дзвінком до поліції — наразі невідомо. Після приїзду поліцейських вона заявила, що вбила дитину і вистрибнула з четвертого поверху. Убитому хлопчику було два роки. Попередньо встановлено, що хлопчик помер від удушення. Матір дитини не була судима, перебувала в декреті.

Вивчається інформація про можливе невиліковне захворювання, яке спонукало її зробити такий вчинок. Знаряддя вбивства — пояс від халата, який був знайдений на місці злочину, — повідомили в прокуратурі.

Якщо її провину доведуть у суді, то вона може отримати покарання за п. 2 ч. 2 115 ККУ., до 15 років (умисне вбивство малолітньої дитини). Наразі вона перебуває в лікарні в реанімації. Прокурори чекають, поки лікарі дадуть згоду на допит.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Черкаській області чоловік вбив рідного сина, якому було лише чотири місяці. Батько вирішив «заспокоїти» дитину, вдаривши об ліжко.